Brussel vraagt Malta opheldering over weren niet-gevaccineerden

maandag 12 juli 2021 , 13:04

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil opheldering van de regering van Malta over het weigeren van niet-gevaccineerde bezoekers. Vanaf woensdag komen vakantiegangers of zakenreizigers die niet volledig tegen Covid-19 zijn ingeënt het eilandstaatje in de Middellandse Zee niet meer in, ook niet als ze een recent negatief testresultaat kunnen overleggen of bewijzen dat ze antilichamen hebben - zoals met de coronareispas, zoals die in ons land in de CoronaCheck-app is te vinden.

Volgens een commissiewoordvoerder heeft Malta het dagelijks EU-bestuur formeel op de hoogte gesteld van het besluit. Hij erkende dat EU-lidstaten zelf aanvullende maatregelen kunnen treffen als de volksgezondheid er gevaar loopt. Maar die moeten "proportioneel en niet-discriminerend" zijn. Het coronacertificaat is juist bedoeld om discriminatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerde, maar niet besmettelijke, reizigers tegen te gaan.

