Europese Commissie stelt wetsvoorstel digitaks uit

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt een wetsvoorstel voor een EU-belasting voor internetbedrijven en andere digitale platforms, de zogenoemde digitaks, uit. Volgens een woordvoerder wacht het dagelijkse EU-bestuur eerst de verdere uitwerking af van het belastingakkoord dat dit weekend in Venetië werd bereikt onder de twintig 'rijkste' landen, de G20, over een wereldwijde minimale winstbelasting. Die wordt in oktober verwacht.

De commissie zou volgende week wetsvoorstellen voor een Europese digitaks presenteren. Dat plan is nu opgeschort, zei de woordvoerder. Hij ging niet in op de vraag of het besluit is genomen vanwege druk uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, die maandag in Brussel is voor overleg met de eurolanden (Eurogroep), heeft felle kritiek geuit op de Europese plannen omdat die volgens haar vooral Amerikaanse bedrijven treffen.

Het belastingakkoord van de G20 - de groep van negentien belangrijke industrielanden plus de Europese Unie - gaat uit van een minimumtarief van 15 procent. Verder mogen winsten van grote bedrijven in landen waar deze worden geboekt ook worden belast. Veel internetbedrijven zoals het Amerikaanse Amazon of Chinese Alibaba betalen nu alleen belasting in het land waar het bedrijf fysiek is gevestigd, terwijl ze juist veel geld verdienen in andere landen die belastinginkomsten door de verouderde regels mislopen.

