Nog geen goedkeuring voor Hongaarse aanvraag coronaherstelfonds

maandag 12 juli 2021 , 12:51

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is nog altijd niet klaar met het beoordelen van de aanvraag van Hongarije voor geld uit het Europese coronaherstelfonds. Dat kan dagen, maar ook nog weken duren, zegt de commissie.

Het was de bedoeling dat de Europese Commissie het herstelplan van Hongarije, dat aanspraak wil maken op ruim 7 miljard euro uit het herstelfonds, uiterlijk maandag zou goedkeuren. Maar zover is het nog niet, zegt een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Hongarije zou niet genoeg maatregelen hebben genomen om corruptie en fraude te voorkomen, melden Brusselse en Hongaarse media.

De commissie is in gesprek met de regering in Boedapest over het plan, zegt de woordvoerder. Als voor de beoordeling meer dan een paar dagen extra nodig zijn, zal de commissie Boedapest voorstellen een nieuwe deadline af te spreken.

