Consumentenbond klaagt over meldingen WhatsApp aan gebruikers

maandag 12 juli 2021 , 10:25

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond dient een klacht in tegen WhatsApp. De organisatie vindt dat de chatdienst gebruikers onder druk zet om nieuwe gebruiksvoorwaarden te accepteren en stapt daarom naar de Europese Commissie en naar de Europese organisatie van toezichthouders. De Consumentenbond doet dat met de zusterorganisaties uit andere landen.

Gebruikers van WhatsApp krijgen, in de woorden van de Consumentenbond, "terugkerende, opdringerige meldingen" te zien dat ze het nieuwe privacybeleid van de app moeten accepteren. Dat zorgt volgens de bond voor "onnodige druk" en belemmert mensen in hun keuzevrijheid, en daarom zouden de meldingen in strijd zijn met de Europese regels.

