Consumentenbond klaagt over meldingen WhatsApp aan gebruikers

maandag 12 juli 2021 , 13:04

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond dient een klacht in tegen WhatsApp. De organisatie vindt dat de chatdienst gebruikers onder druk zet om nieuwe gebruiksvoorwaarden te accepteren en stapt daarom naar de Europese Commissie en naar de Europese organisatie van toezichthouders. De Consumentenbond doet dat met de zusterorganisaties uit andere landen.

Gebruikers van WhatsApp krijgen, in de woorden van de Consumentenbond, "terugkerende, opdringerige meldingen" te zien dat ze het nieuwe privacybeleid van de app moeten accepteren. Dat zorgt volgens de bond voor "onnodige druk" en belemmert mensen in hun keuzevrijheid, en daarom zouden de meldingen in strijd zijn met de Europese regels.

WhatsApp zegt in een reactie dat de stap van de consumentenbonden "gebaseerd is op een verkeerd begrip van het doel en het effect van de update van de gebruiksvoorwaarden". Volgens het bedrijf bieden de nieuwe regels "meer transparantie over hoe we gegevens verzamelen en gebruiken". De update "is geen uitbreiding van onze mogelijkheid om gegevens te delen" met moederbedrijf Facebook. Ook heeft de aanpassing geen gevolgen voor de privacy van berichten aan vrienden en familieleden, aldus WhatsApp.

Terug naar boven