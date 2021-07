Londen heeft eerste deel 'brexitnota' van 47,5 miljard voldaan

vrijdag 9 juli 2021 , 14:06

Bron: Tomasz Baranowski

BRUSSEL (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk is de EU volgens een woordvoerder van de Europese Commissie in totaal 47,5 miljard euro verschuldigd voor de brexit, waarvan Brussel dit jaar 6,8 miljard euro in rekening brengt. Londen heeft vorige maand zonder discussie al een eerste aanbetaling voldaan. De woordvoerder zei geen aanwijzingen te hebben dat Londen het totaalbedrag wil aanvechten.

De 47,5 miljard euro is meer dan de Britten zelf hadden berekend. De kosten van de uittreding zou in Londen op 41,4 miljard euro zijn geraamd. Een groot deel van het bedrag is voor pensioen- en andere sociale verplichtingen voor Europese ambtenaren, zei de commissiezegsman.

De Britten mogen de scheidingsnota over een aantal jaar spreiden, en maandelijks betalen. De rekening van 6,8 miljard euro is in tweeën gesplitst. Het eerste deel ging in april de deur uit, in september volgt het tweede. "Tot nu toe is betaald wat moest worden betaald."

Terug naar boven