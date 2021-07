Europees Parlement wil inbreukprocedure tegen Hongarije om anti-LHBTIQ-wet

vrijdag 9 juli 2021 , 8:30

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om een inbreukprocedure te starten om Hongarije tot de orde te roepen. De Hongaarse wet die informatie voor minderjarigen over LHBTIQ tegengaat en de grondwet waarin staat dat 'de moeder een vrouw is en de vader een man' tarten de Europese grondrechten, vindt een meerderheid van het parlement.

Europarlementariërs stellen in een rapport dat het gaat 'om een opzettelijk en vooraf bedacht voorbeeld van de geleidelijke ontmanteling van de grondrechten in Hongarije'. Ze benadrukken dat de mensenrechtenschendingen deel uitmaken van een bredere politieke agenda om de democratie en de rechtsstaat, met inbegrip van de persvrijheid, af te breken, en dat ze moeten worden beschouwd als een systematische schending van de EU-waarden.

Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak (Groenlinks, Greens/EFA) is van mening dat de schendingen nu eindelijk gestopt moeten worden. ‘Wet na wet is Viktor Orbàn bezig met het afpakken en ondermijnen van de rechten van de LHBTI-gemeenschap.' Het is nog niet bekend van de Europese Commissie met dit rapport gaat doen.

Bron: Europees Parlement

