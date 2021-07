Goedkeuring Hongaarse plannen herstelfonds uitgesteld door Europese Commissie

donderdag 8 juli 2021 , 14:00

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft haar besluit over het Hongaarse nationaal herstelplan uitgesteld tot na de zomer. Volgens de Commissie zou er onvoldoende zekerheid zijn dat het geld rechtmatig besteed zal worden. Hongarije had met de plannen een bijdrage van 7,2 miljard uit het Europees Herstelfonds gevraagd.

Hongarije houdt momenteel vast aan de omstreden anti-lhbti-wet die het Hongaarse parlement in juni heeft aangenomen. De Europese Commissie noemde de wet een 'schande' en commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft geëist dat Hongarije de wet zou intrekken. Anders zal de EU haar volledige arsenaal aan wettelijke mogelijkheden gebruiken, aldus Von der Leyen.

Het herstelfonds van in totaal 750 miljard euro is bedoeld om de economische gevolgen van de coronacrisis in Europa op te vangen. In juni is de Commissie begonnen met het verstrekken van leningen uit het fonds aan lidstaten waarvan de plannen zijn goedgekeurd. Nederland is een van de laatste landen die nog geen plannen hebben ingediend.

