Brussel beboet automakers met 875 miljoen euro om kartelvorming

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie beboet autoproducenten BMW, Volkswagen, Audi en Porsche met totaal bijna 875,2 miljoen euro vanwege kartelvorming. Alle producenten hebben toegegeven dat zij deel uitmaakten van een groep waarin afspraken werden gemaakt over de uitstoot van het schadelijke stikstofoxide (NOx) in dieselauto's. Ze spraken af een technologie die de auto's schoner kan maken niet volledig te gebruiken om zo niet onnodig hard te hoeven concurreren. Daimler ontloopt een boete omdat het bedrijf het kartel in Brussel opbiechtte.

Vicevoorzitter Margrethe Vestager (Mededinging): "De vijf producenten hadden alle de beschikking over een technologie waarmee ze schadelijke emissies konden terugbrengen onder de wettelijke EU-normen. Maar ze gebruikten deze technologie niet volledig om met elkaar te concurreren voor schonere auto's. Dit besluit gaat over hoe rechtmatige technische samenwerking verkeerd liep. Wij tolereren het niet als bedrijven samenspannen. Concurrentie en innovatie om vervuiling door auto's terug te dringen zijn essentieel om onze ambitieuze klimaatdoelen te halen."

BMW moet 372,827 miljoen euro betalen en de Volkswagengroep (VW, Audi en Porsche) 502,362 miljoen. Klokkenluider Daimler ontloopt een boete van ongeveer 727 miljoen, aldus de commissie.

De bedrijven hielden volgens het dagelijks EU-bestuur regelmatig besprekingen over de aanpak van het maken van schone dieselauto's en het gebruik van technologieën waarmee de NOx-uitstoot kan worden verminderd bij personenauto's. Zo kan een stof, bekend als AdBlue, worden geïnjecteerd in de uitlaatgasstroom waarmee de uitstoot wordt verlaagd. Die stof wordt door de boosdoeners volgens Vestager ook gebruikt, "maar onvoldoende". Vijf jaar lang spraken de automakers af niet met elkaar te gaan concurreren door apart nog schonere auto's dan wettelijk nodig te produceren.

Het is voor het eerst dat de commissie technische afspraken rond concurrentie bestraft. Het onderzoek staat los van het dieselschandaal waarbij autoproducenten isjoemelden met instrumenten en software om emissiemetingen te manipuleren.

