Hongaarse Europarlementariër sneert naar Rutte om aanval De Vries

woensdag 7 juli 2021 , 18:13

Bron: © European Union, 20??

BRUSSEL (ANP) - Nederland moet na de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries een toontje lager zingen, vindt een Hongaarse Europarlementariër en partijgenoot van premier Viktor Orbán. De aanval bewijst volgens Hidvéghi Balázs dat Nederland, dat vaak het voortouw neemt om Hongarije aan te spreken op zijn omgang met de vrijheid van rechters en journalisten om hun werk te doen, daarmee zélf een probleem heeft.

De aanslag is "een duidelijke aanval op de persvrijheid", twittert Balázs. "Nederland heeft duidelijk een rechtsstaatprobleem", concludeert hij. "Premier Mark Rutte zou zich moeten bemoeien met zijn eigen land in plaats van Hongarije op de knieën te dwingen."

Rutte viel Hongarije twee weken geleden hard aan over nieuwe wetgeving die homo's en andere seksuele minderheden in de knel dreigt te brengen. Hongarije moet op dat punt op de knieën en de wet moet van tafel, zei hij toen. Dat heeft bij Orbáns Fidesz-partij en haar medestanders kwaad bloed gezet.

Balázs' tweet, waarin hij ook oproept te "bidden voor Peter" is geretweet door de Fidesz-delegatie in het Europees Parlement.

De minister van Binnenlandse Zaken van Slovenië, dat dit halfjaar voorzitter is van de EU, was er nog eerder bij om Nederland op de aanslag aan te spreken. De Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans zal eerst zijn eigen stoep moeten vegen, twitterde minister Aleš Hojs dinsdagavond al, verwijzend naar wat De Vries was overkomen.

De Sloveense premier Janez Janša en zijn partijgenoot Hojs beklagen zich al enige tijd, in het spoor van Orbán, over de kritiek van Brussel en andere EU-landen als Nederland op hun steeds autocratischer getint beleid. Vooral op Timmermans hebben ze het niet begrepen. Die had tot 2019 als Eurocommissaris de rechtsstaat onder zijn hoede en stapte naar de Europese rechter om Polen en Hongarije tot de orde te roepen.

Toen Slovenië vorige week aantrad als EU-voorzitter kregen Janša en Timmermans ruzie over een foto waarmee de Sloveense premier wilde aantonen dat rechters en sociaaldemocraten in zijn land een communistische samenzwering op touw zouden zetten. Timmermans wilde vervolgens niet samen met Janša op de feestelijke groepsfoto.

Terug naar boven