Na motie van wantrouwen opgestapte premier van Zweden treedt weer aan

STOCKHOLM (ANP/AFP/RTR) - Het Zweedse parlement heeft ingestemd met het opnieuw aantreden van de opgestapte premier Stefan Löfven. Een week geleden vertrok hij na een motie van wantrouwen, die leidde tot de val van zijn minderheidsregering.

Een minderheid van 116 parlementariërs stemde voor het opnieuw aanstellen van Löfven, 173 stemden tegen en 60 stemden niet. Alleen als de absolute meerderheid van het 349-koppige parlement tegen hem had gestemd, had hij de stemming niet gehaald. Löfvens sociaaldemocraten mogen een nieuwe coalitie proberen te vormen. Lukt dit niet, dan volgen nieuwe verkiezingen. De premier zegt wegens de pandemie geen nieuwe verkiezingen uit te willen schrijven. In september 2022 moet de eerstvolgende stembusgang plaatsvinden.

De motie van wantrouwen was ingediend door de rechtse oppositie na plannen om markttarieven toe te staan voor nieuwe huurappartementen. Ook de Linkse Partij was tegen het voorstel, terwijl Löfven juist de steun van deze partij nodig had.

Löfven wil nu een meerderheid winnen voor zijn begrotingsplannen. Lukt dit hem niet, dan wil hij opnieuw opstappen.

Löfven regeerde de afgelopen 2,5 jaar met de Groenen en kreeg gedoogsteun van de Centrumpartij, de Liberalen en de Linkse Partij.

