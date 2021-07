Europese Commissie verwacht dat CO2-heffing jaarlijks 9 miljard euro oplevert

dinsdag 6 juli 2021 , 20:42

LONDEN (ANP) - Beleidsmakers in Brussel verwachten jaarlijks 9 miljard euro op te halen met een toekomstige CO2-heffing op producten die de Europese Unie invoert. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times die EU-documenten inzag. Het geld dat wordt opgehaald, zal worden gebruikt om de schuld van 750 miljard euro als gevolg van de coronapandemie terug te betalen.

Details over hoe het mechanisme, dat onderdeel is van het duurzame beleid van de landenunie, zijn vastgelegd in een voorlopige wetstekst die door de krant is ingezien. Met het systeem wil Brussel ook proberen om de Europese industrie te beschermen tegen buitenlandse concurrenten die zich niet houden aan de strenge maatregelen die binnen de EU gelden.

Uit de documenten blijkt dat het mechanisme naar schatting 9 miljard euro per jaar aan inkomsten oplevert zodra het in 2030 volledig operationeel is. De Europese Commissie wil de belasting vanaf 2023 geleidelijk invoeren om bedrijven een "overgangsperiode" te geven om zich aan te passen en ervoor te zorgen dat "de handelsstromen en handelaren zo min mogelijk worden belast", aldus de tekst.

De Europese industrie, en met name de staalproducenten, willen dat het instrument zo snel mogelijk in werking treedt. Daarmee hopen zij niet de last te hoeven dragen van de oplopende CO2-prijs in de EU, terwijl concurrenten buiten de EU voorlopig buiten schot blijven.

De Europese Commissie maakt volgende week maatregelen bekend om haar doelstelling te bereiken om de gemiddelde CO2-uitstoot in de EU tegen 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Naast het Carbon Border Adjustment Mechanism gaat het onder meer strengere CO2-emissienormen voor auto's en voorstellen voor een kerosinebelasting in de hele EU.

Volgens interne EU-ramingen zullen Russische bedrijven het leeuwendeel van de inkomsten voor hun rekening nemen vanwege de hoge koolstofintensiteit van hun invoer. Handelspartners van Europa hebben gewaarschuwd dat het mechanisme niet in strijd mag zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO.

