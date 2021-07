Belarus komt met drastische maatregelen tegen Europa

dinsdag 6 juli 2021 , 13:31

MINSK (ANP/DPA) - Het door Europa bestrafte regime van Belarus heeft nieuwe drastische tegenmaatregelen aangekondigd. De machthebbers in Minsk leggen de doorvoer van Europese producten naar Rusland en China aan banden. De Belarussische heerser Loekasjenko dreigde verder vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië en Irak ongehinderd door te laten naar Europese landen. Hij haalde vooral fel uit naar Duitsland.

Tijdens een vergadering van zijn regering in Minsk kondigde Loekasjenko aan niemand tegen te houden. De mensen zijn uit oorlogsgebieden onderweg naar het "warme en comfortabele Europa", en Duitsland heeft arbeidskrachten nodig, meende de Belarussische leider.

Loekasjenko besloot verder dat Europese producten niet meer via zijn land mogen worden vervoerd. De president had eerder al de Belarussische markt voor Europese producten gesloten. "Zo moet je met de Duitsers omgaan. Laat ze hun goederen toch via Finland naar Rusland en China brengen. Of door Oekraïne, daar zijn goede wegen."

De alleenheerser reageerde op de reeks sancties van de Europese Unie als straf voor de onderdrukking van andersdenkenden in Belarus. De EU beschouwt ook de presidentsverkiezingen van vorig jaar als frauduleus.

De strafmaatregelen van de Europese Unie en andere landen zoals de Verenigde Staten moeten de ex-Sovjetrepubliek onder druk zetten. De Russische president Poetin daarentegen heeft Loekasjenko herhaaldelijk verzekerd van steun. Belarus is al lange tijd economisch afhankelijk van buurland Rusland en heeft enorme schulden.

