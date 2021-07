ACEA: Minder welvarende EU-landen blijven achter met elektrische auto

dinsdag 6 juli 2021 , 8:01

BRUSSEL (ANP) - Het aantal elektrische en plug-inhybride auto's in de Europese Unie hangt sterk samen met hoe welvarend een land is. Dat stelt branchevereniging voor de autosector ACEA op basis van eigen onderzoek. Dat geeft volgens de branche aan dat de betaalbaarheid van elektrische auto's nog een belangrijke factor is waaraan gewerkt moet worden voor heel Europa elektrisch kan rijden.

De landen waar het marktaandeel van geheel of gedeeltelijk elektrisch aangedreven voertuigen boven de 15 procent ligt, zijn landen in Noordwest-Europa. In die landen is het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, een maatstaf voor de gemiddelde welvaart in een land, boven de 40.000 euro. De vijf landen met het laagste marktaandeel hebben juist een bbp per hoofd van de bevolking van onder de 24.000 euro.

In Nederland heeft een kwart van de auto's een stekker volgens de cijfers van ACEA. Alleen Zweden heeft een hoger marktaandeel. In Cyprus is 0,5 procent van de auto's tenminste deels elektrisch aangedreven en daarmee is het Zuid-Europese land de hekkensluiter. Litouwen volgt met 1,1 procent.

De grens tussen de twee gebieden ligt tussen Noordwest-Europa en de rest van de EU. Diezelfde grens valt te trekken als gekeken wordt naar de verdeling van laadpalen door Europa met een kleine groep landen waar het grootste deel van de laadpalen staan.

ACEA roept de Europese Commissie op om te zorgen dat alle EU-burgers over kunnen stappen op schonere auto's. Daarom moet de verkoop van elektrische voertuigen en de infrastructuur die daarvoor nodig is worden ondersteund.

