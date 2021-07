Europese Commissie laat kwestie met Sloveense minister rusten

maandag 5 juli 2021 , 14:51

Bron: Sloveens voorzitterschap Raad EU

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil geen woorden meer vuil maken aan de sneer van een Sloveense minister. Die heeft de commissie uitgelegd dat de term "varken" die hij vrijdag gebruikte niet voor Eurocommissaris Frans Timmermans of een van zijn collega's was bedoeld.

Bij het aantreden van Slovenië als voorzitter van de Europese Unie voor een halfjaar verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Aleš Hojs dat hij "iemand hoog in de Europese bureaucratie" best "varken" zou kunnen noemen. Omdat premier Janez Janša, een partijgenoot, de dag voordien een forse aanvaring had met Timmermans leek hij op de Nederlandse tweede man van de commissie te doelen. Hojs ontkende dat later, om in dezelfde adem te suggereren dat hij de Sloveense Eurocommissaris, een politieke tegenstander, in gedachten had.

Hojs heeft de Europese Commissie laten weten dat hij niemand van de commissie bedoelde, zegt een woordvoerder. Van een officiële brief of excuses, zoals Sloveense media melden, zou het echter niet zijn gekomen. "We willen de zaak simpelweg verder laten rusten."

EU-landen bekleden bij toerbeurt het voorzitterschap van de unie. Het ceremonieel en de feestelijkheden werden ditmaal overschaduwd door de onbeleefdheden en het wantrouwen tussen Ljubljana en Brussel. Daar leven zorgen over de omgang van de regering van Janša, een bewonderaar van de Amerikaanse ex-president Donald Trump en de Hongaarse premier Viktor Orbán, met de vrije pers, de rechtspraak en de democratie.

