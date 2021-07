Industrie in EU waarschuwt voor protectionisme

maandag 5 juli 2021 , 0:10

Fietsenbouwers die zonder frames zitten. Cruciale schroefjes die niet aankomen. Autofabrieken die vanwege onderdelentekorten tijdelijk moeten sluiten. De coronacrisis veroorzaakte grote problemen in de toeleveringsketens van bedrijven. Toch hoeft er niks fundamenteels te veranderen aan de manier waarop handelsstromen zijn ingericht, concludeert de European Round Table for Industry (ERT), een club waar de bestuursvoorzitters van tientallen grote Europese bedrijven in zitten, van Airbus tot Volvo en van AkzoNobel tot ASML. Dat meldt NRC.

Sommige ondernemingen gingen volgens de ERT zelf op zoek naar alternatieve leveranciers van producten. Maar toen EU-landen onderling exportbeperkingen oplegden, groeide de import vanuit de rest van de wereld juist om de tekorten aan te vullen, zo blijkt uit cijfers die de club op een rij heeft gezet.

De analyse van de ERT is opmerkelijk, omdat die indruist tegen de recente beeldvorming. Sinds de coronacrisis is het stabiliseren van toeleveringsketens een veelbesproken onderwerp geworden - met name de vraag of Europa niet bepaalde producten weer zelf moet gaan maken. De Europese Commissie denkt na over hoe Europa ‘autonomer’ kan worden, waarbij dit een van de opties is.

