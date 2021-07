Plastic rietjes en bestek mogen niet meer in Europese Unie

zaterdag 3 juli 2021 , 3:30

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Vanaf zaterdag zijn zaken als plastic bestek en bordjes, plastic wattenstaafjes en plastic rietjes verboden in de hele Europese Unie. Winkels mogen dan geen nieuwe voorraden van dergelijke producten inslaan. De oude voorraden mogen nog wel verkocht worden.

De maatregel is het gevolg van een twee jaar geleden aangenomen Europese richtlijn die tot doel heeft om de hoeveelheid plastic in de oceanen te verminderen. De genoemde zaken en nog een aantal andere zogeheten 'single use plastics' komen relatief vaak in het water terecht.

Vanwege de richtlijn zijn in veel branches al veranderingen doorgevoerd. Zo krijg je bij McDonald's inmiddels papieren rietjes en ook verving het fastfoodbedrijf de plastic deksels op McFlurry-bekers.

Van verschillende kanten komt ook kritiek op de richtlijn omdat die niet streng genoeg is. Zo schrijft de EU voor bepaalde zaken zoals voedselverpakkingen en deksels voor drankbekers, waarvoor nog weinig alternatieven zijn, alleen een reductie voor. Ook niet-herbruikbare plastic flessen zijn nog steeds toegestaan.

Een groep milieuorganisaties heeft al opgeroepen om ook plastic confetti, vuurwerkverpakkingen met plastic onderdelen en wegwerpverpakkingen te laten verdwijnen. Een aantal bedrijven onder aanvoering van flessenmerk Dopper wil dat wegwerpflessen ook worden verboden. De huidige maatregelen zorgen volgens hen maar voor 7 procent minder plastic afval in 2040.

