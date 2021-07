Zestien Europese partijen tekenen verklaring tegen meer macht EU; JA21 niet

vrijdag 2 juli 2021 , 18:29

gewijzigd

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP/Belga) - JA21 heeft de verklaring van Europese "patriottische" partijen tegen de "federalistische route" die de Europese Unie zou hebben ingeslagen, helemaal niet ondertekend. De conservatieve partij van Joost Eerdmans stond eerst nog in hetzelfde rijtje als Fidesz van de Hongaarse premier Viktor Orbán, het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen. Maar een woordvoerder geeft aan dat dit "voorbarig" was. "De verklaring is niet getekend en gaat ook niet getekend worden."

De samenwerking tussen de partijen is slechts binnen JA21 besproken. De verklaring van de eurokritische partijen is een reactie op de Conferentie over de toekomst van Europa, die in mei werd afgetrapt. Met een reeks evenementen willen verschillende lidstaten praten over de toekomst van de Europese samenwerking. De ondertekenaars van de verklaring vrezen dat de Conferentie 'een eenzijdige oefening' wordt die leidt tot meer macht voor de EU.

In de verklaring spreken de partijen uit dat ze de EU-bevoegdheden het liefst beperkt zien. Het Franse Rassemblement National schrijft dat volgens hen de EU steeds meer zelfbeschikkingsrecht wil afnemen van staten. De partijen benadrukken dat zij wel achter samenwerking tussen landen staan, maar niet door ze "samen te voegen".

Voor de Belgische ondertekenaar Gerolf Annemans, van het Vlaams Belang, moet de tekst "de politieke basis worden voor zowel een nieuwe vorm van samenwerken binnen de EU als de samenwerking van de partijen en hun Europese Parlement-fracties die het document reeds ondertekenden".

JA21 pleit in haar verkiezingsprogramma voor "een afgeslankte, meer flexibele samenwerking tussen EU-lidstaten met een focus op economische samenwerking". De partij wil dat EU-verdragen worden herzien, en bepleit een referendum over de toekomst van de euro. De Europarlementariërs van de partij waren eerder actief voor Forum voor Democratie. Waar de partij van Thierry Baudet een Nederlands vertrek uit de Europese Unie (Nexit) voorstaat, is dat voor JA21 niet het geval.

De PVV trekt veel op met de partij van Le Pen, maar heeft de verklaring niet ondertekend. Dat komt volgens Geert Wilders omdat de club van Europese partijen "de EU wil hervormen, en wij willen een Nexit". Hij blijft verder wel gewoon samenwerken met partijen zoals die van Le Pen.

