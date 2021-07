Excuses president Cyprus voor paspoorten aan niet-EU-burgers

vrijdag 2 juli 2021 , 15:41

NICOSIA (ANP/DPA) - De president van EU-land Cyprus heeft zijn excuses aangeboden omdat zijn en voorgaande regeringen onwettig duizenden Cypriotische paspoorten hebben verstrekt aan niet-EU-burgers. "Wat heeft plaatsgevonden was de pijnlijkste periode uit mijn 40-jarige politieke carrière", zei Nikos Anastasiades vrijdag op de staatstelevisie.

Een Cypriotische onderzoekscommissie kwam enkele weken geleden tot de conclusie dat duizenden niet-EU-burgers tussen 2007 en eind 2020 ten onrechte het Cypriotische staatsburgerschap hadden gekregen. Politici, advocaten, geestelijken en ambtenaren waren bij het schandaal betrokken. In totaal hebben 6779 mensen het Cypriotische staatsburgerschap gekregen. 3609 van hen ontvingen het document niet volgens de regels. De rechterlijke macht probeert momenteel op te helderen wie zij zijn. Anastasiades regeert Cyprus sinds 2013.

Voor het zogenoemde 'gouden paspoort', dat ook vrij reizen in de EU mogelijk maakt, moesten aanvragers ten minste 2,5 miljoen euro investeren op Cyprus. Dat is in Cyprus niet onwettig, maar vorig jaar onthulde tv-zender Al-Jazeera criminele handelingen waarbij hoge staatsambtenaren betrokken waren.

De toenmalige voorzitter van het parlement nam naar aanleiding daarvan ontslag - op beelden was te zien hoe hij een aanvrager beloofde diens verzoek "in orde te brengen".

De EU is niet blij met de paspoortenpraktijken van de EU-landen Malta en Cyprus. Ze moeten definitief stoppen met het verkopen van hun paspoorten aan niet-EU-burgers in ruil voor veel geld of investeringen op de eilanden. De Europese Commissie heeft haar juridische actie tegen de landen uitgebreid, omdat ze zich van eerdere waarschuwingen niet veel aantrokken.

