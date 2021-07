Orbán vindt kritiek Nederland op Hongaarse LHBTI-wet 'koloniaal'

vrijdag 2 juli 2021 , 10:45

BOEDAPEST (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán vindt dat de Nederlandse kritiek op de omstreden nieuwe Hongaarse LHBTI-wet voortvloeit uit het Nederlandse koloniale verleden. "Ze denken gewoon niet na over wat ze wel of niet kunnen zeggen over een ander land en hun wetten", aldus Orbán vrijdag op de radio. Minister-president Mark Rutte sprak zich vorige week uit over de wet en vindt dat Hongarije met deze nieuwe wetgeving niet past in de Europese Unie.

In de nieuwe Hongaarse wet staat dat materiaal dat "afwijking van de genderidentiteit, geslachtsveranderingen en homoseksualiteit promoot" niet mag worden getoond aan mensen onder de achttien. Dat heeft gevolgen voor het onderwijs, het vertonen van films en uitzendingen van tv en andere media, en voor andere publicaties zoals van boeken. LHBTI-organisaties moeten in hun campagnes rekening houden met nieuwe regels. De wetgeving moet volgende week van kracht worden.

De Europese Unie wil dat Orbán de wet intrekt. Rutte zei na de EU-top vorige week dat hij en de meeste van zijn collega's Orbán streng hadden aangesproken. Hij zei tegen zijn Hongaarse ambtsgenoot dat hij beter kan vertrekken uit de unie, als hij zich niet aan de normen en waarden van de EU wil houden.

Hongaarse media hadden het kort na de uitspraken van Rutte al over zijn vermeende "koloniale arrogantie". Rutte zou ten onrechte een "Hongaarse kinderbeschermingswet" aanvallen. Hij werd hierbij arrogant en een "extremistische libertariër" genoemd. De Hongaarse commentatoren haalden ook het Nederlandse koloniale verleden aan, evenals de toeslagenaffaire.

