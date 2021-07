Timmermans woedend op Sloveense premier om 'lasterlijke' foto

donderdag 1 juli 2021 , 23:11

Bron: European Commission

BRDO (ANP) - Met een twitterfoto heeft de Sloveense premier Janez Jansa de woede gewekt van Eurocommissaris Frans Timmermans. Die wilde prompt niet meer met Jansa op de groepsfoto ter gelegenheid van het aantreden van Slovenië als EU-voorzitter.

Timmermans, voorzitter Ursula von der Leyen en een flink aantal andere Eurocommissarissen zijn in Slovenië omdat dat land aan de beurt is om een halfjaar lang het voorzitterschap van de EU op zich te nemen. Jansa liet zijn gasten een foto zien met daarop twee Sloveense rechters en enkele sociaaldemocratische politici, met de boodschap dat deze "communisten" de rechterlijke macht in zijn land zouden infiltreren, zeggen ingewijden.

Die "onacceptabele aanval op en laster over twee rechters en twee sociaaldemocratische Europarlementariërs", ging Timmermans te ver. "Ik kon simpelweg niet op hetzelfde podium staan als premier Jansa", laat hij weten. Die zou "de integriteit hebben betwist" van de rechters enkel "omdat ze op dezelfde foto stonden" als de sociaaldemocraten.

Het gebruikelijke ceremonieel dat volgde was ook al minder feestelijk dan anders. Von der Leyen nam de gelegenheid te baat om Slovenië tot de orde te roepen over twee kwesties die de democratie en de rechtsstaat raken. Ze maande de nieuwbakken EU-voorzitter de geldkraan naar het nationale persbureau weer open te draaien. En haast te maken met de benoeming van aanklagers voor het Europese Openbaar Ministerie (EOM).

"We vinden dat Slovenië de onafhankelijkheid en de passende financiering voor het nationale persbureau moet verzekeren", waarschuwde Von der Leyen. "Dus we verwachten een snelle oplossing om de bekostiging vrij te geven."

De Sloveense regering betaalt het persbureau al maanden niet. Volgens het persbureau wil zij het onder druk zetten om een regeringsgezinder nieuwe leiding aan te stellen.

Slovenië moet bovendien "met de grootste urgentie" aanklagers voor het nieuwe EOM benoemen, onderstreepte Von der Leyen nog eens. Het EOM moet fraude met Europese subsidies bestrijden. Slovenië heeft daarvoor nog altijd geen aanklagers benoemd, omdat de kandidaten de regering niet aanstonden. Dat maakt het land tot een groot risico voor de besteding van EU-geld zoals de miljarden uit het coronaherstelfonds, zegt de baas van het EOM.

