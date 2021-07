Meer dan 200 miljoen coronacertificaten afgegeven in EU

donderdag 1 juli 2021 , 13:45

BRUSSEL (ANP/Belga) - Binnen de Europese Unie zijn al meer dan 200 miljoen coronacertificaten afgegeven, meldt de Europese Commissie. Sinds donderdag maken bijna alle EU-lidstaten gebruik van deze certificaten. Alleen Ierland is nog niet helemaal klaar als gevolg van een cyberaanval

Het certificaat, dat ook wel bekendstaat als het coronareisbewijs, laat zien dat iemand negatief is getest op het coronavirus, recent is hersteld na een besmetting of gevaccineerd is tegen Covid-19. Dit moet veilig reizen binnen de Europese Unie mogelijk maken.

Voor reizigers met deze certificaten gelden bij aankomst geen inreisbeperkingen. Zij hoeven niet in quarantaine, al kan een land in sommige gevallen wel besluiten om dit soort maatregelen in te voeren. Dat kan bijvoorbeeld als reizigers afkomstig zijn uit landen waar een nieuwe virusvariant gevaarlijk om zich heen grijpt.

