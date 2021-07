Portugal draagt EU-voorzitterschap over aan Slovenië

donderdag 1 juli 2021 , 12:09

Bron: Sloveens voorzitterschap Raad EU

DEN HAAG (PDC) - Slovenië is vanaf vandaag zes maanden lang EU-voorzitter. Het land neemt het EU-voorzitterschap over van Portugal. Voor Slovenië is dit de tweede keer sinds de kleine lidstaat in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Het voorzitterschap van de Europese Unie wisselt om het half jaar.

Vier prioriteiten staan centraal tijdens het Sloveense voorzitterschap. Allereerst wil Slovenië zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van een Europese Gezondheidsunie. Daarnaast spreekt het land de ambitie uit om de positie van de Europese rechtsstaat te verbeteren, maar met respect voor nationale tradities en constituties. Een andere Sloveense prioriteit is het verleggen van de geografische focus van de EU naar de Westelijke Balkan. Op deze wijze hoopt Slovenië de Europese relatie met haar buren op de Balkan te verbeteren. Ten slotte zal Ljubljana actief betrokken zijn bij het verdere verloop van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

Ondanks deze ambities klinkt er ook kritiek vanuit binnen- en buitenland. De Sloveense democratie zou namelijk onder druk staan, en in het bijzonder de onafhankelijkheid van de pers. Zo heeft Premier Janez Janša de financiering van het Sloveense persbureau stopgezet, politieke benoemingen gedaan bij de publieke omroep en Hongaarse investeerders, die banden hebben met de Fidesz-partij van premier Viktor Orbán, toegestaan om aandelen te kopen in de Sloveense staatmedia.

Bron: Volkskrant

Terug naar boven