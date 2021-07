WHO waarschuwt voor nieuwe coronagolf in Europa

donderdag 1 juli 2021 , 11:39

KOPENHAGEN (ANP/RTR/AFP) - Aan de gunstige ontwikkeling van de coronacijfers in Europa is na ruim twee maanden een einde gekomen. Dat zegt de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie, die waarschuwt dat een nieuwe besmettingsgolf onvermijdelijk is als burgers en overheden geen discipline tonen.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen vertoonde tien weken op rij een dalende lijn, maar inmiddels gaat het volgens de WHO toch weer de verkeerde kant op. "Het aantal gevallen steeg vorige week met 10 procent", zei regionaal topman Hans Kluge van de gezondheidsorganisatie.

Kluge waarschuwde dat ondanks de "enorme inspanningen" van landen nog steeds miljoenen mensen niet zijn gevaccineerd in de regio Europa van het WHO. Die bestaat onder meer uit EU-lidstaten als Nederland, maar ook uit landen als Kazachstan en Oezbekistan in Centraal-Azië.

De arts noemt meerdere oorzaken van de toename van het aantal besmettingen. Mensen spreken weer vaker met elkaar af, er wordt meer gereisd en er worden allerlei maatregelen geschrapt die verspreiding van het virus moesten voorkomen. Ondertussen grijpt de besmettelijker Delta-variant om zich heen.

Terug naar boven