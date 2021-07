Recordgroei industrie eurozone ondanks toeleveringsproblemen

donderdag 1 juli 2021 , 11:23

Bron: European Commission

LONDEN (ANP) - De bedrijvigheid van de industrie in de eurozone heeft in juni de sterkste groei ooit laten zien. Dat zegt de Britse marktonderzoeker Markit. Wel blijft de industrie kampen met tekorten in de toeleveringsketen van grondstoffen en onderdelen. Ook zijn er vertragingen bij de aanvoer van materialen door een gebrek aan zeecontainers en vertragingen bij zeehavens.

Volgens Markit steeg de inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid meet naar het hoogste niveau sinds de metingen bijna 24 jaar geleden begonnen. Daarmee werd voor de vierde maand op rij een nieuw recordniveau aangetikt. De industrie profiteert volop van het sterke economische herstel van de coronacrisis en de versoepeling van de coronamaatregelen, waardoor de vraag naar goederen fors toeneemt. Het gaat dan met name om investeringsgoederen zoals fabrieksmachines en transportmiddelen zoals vrachtwagens. Ook de export is erg sterk.

Maar fabrikanten hebben moeite om aan die sterke vraag te voldoen. Daardoor lopen de achterstanden bij leveringen op. Daar komen dus de problemen bij de toelevering van materialen bovenop, waardoor bedrijven nog meer interen op bestaande voorraden. Deze tekorten jagen de inkoopprijzen voor producenten aan, omdat zij bereid zijn meer te betalen om maar aan voldoende voorraden te komen.

Vanwege de sterk stijgende productie en ordergroei nemen fabrikanten meer personeel in dienst. Volgens Markit neemt de werkgelegenheid in de industrie van de eurozone in het sterkste tempo ooit gemeten toe. Vooral in Nederland en Oostenrijk gaat het hard, zegt de marktonderzoeker.

Overigens verwacht Markit dat de problemen in de toelevering de komende tijd zullen gaan verminderen. Het bureau denkt dat de verstoringen in de zeevaart zullen gaan wegebben, nu het inhaaleffect van de crisis aan het afzwakken is. Verder hebben veel bedrijven de afgelopen tijd veiligheidsvoorraden aangelegd, waardoor vraag en aanbod werden verstoord. Ook dit effect zal gaan verminderen. Tenslotte kunnen bedrijven door het aannemen van extra personeel en de investeringen in machines hun productie gaan opvoeren in sectoren die moeite hebben om aan de vraag te voldoen. Dat zal helpen met het terugdringen van tekorten en lange levertijden en zorgen voor minder sterk stijgende prijzen.

Terug naar boven