EU wil einde aan dierkooien in veehouderij

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil een einde aan het gebruik van kooien in de veehouderij. Het dagelijks EU-bestuur reageert hiermee op het Europees burgerinitiatief 'End the Cage Age', waaronder meer dan een miljoen Europeanen hun handtekening hebben gezet. Wetsvoorstellen om kooien uit te faseren komen in 2023 als onderdeel van herziening van de dierenwelzijnregels, kondigde de commissie woensdag aan.

Doel van het burgerinitiatief is de "onmenselijke behandeling van boerderijdieren die in kooien worden gehouden" te beëindigen. Het gaat om kooien voor kippen, konijnen, kwartels, eenden en ganzen, maar ook zogenoemde kraamkisten voor zeugen of boxen voor kalveren. Eurocommissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) sprak van een "historische dag voor het dierenwelzijn in de EU.

Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren reageert positief. "Een wettelijk verbod op kooihuisvesting zal het leed van honderden miljoenen varkens, kalfjes, konijnen, kippen, kwartels, eenden en ganzen in de Europese veehouderij verzachten." Zij benadrukt dat er wel een verbod op import van 'kooiveevoedsel' uit andere landen moet komen. "Anders bestaat het risico dat dierenleed verplaatst wordt naar landen buiten de Europese Unie."

De wet zou op zijn vroegst in 2027 in werking kunnen treden als de lidstaten en het EU-parlement ermee hebben ingestemd.

