Juridische nederlaag voor tegenstanders brexitprotocol

BELFAST (ANP/RTR/AFP) - Tegenstanders van het brexitprotocol dat Noord-Ierland een aparte status geeft, hebben een nederlaag geleden voor de rechter. Het hof in Belfast oordeelde dat de regelgeving niet strijdig is met Britse of Europese wetgeving.

Advocaten van pro-Britse partijen als de Noord-Ierse DUP hadden tevergeefs betoogd dat het protocol niet te verenigen is met het Goedevrijdagakkoord uit 1998 en wetgeving uit 1800, de zogeheten Acts of Union. Die laatste wet regelde de unie tussen de koninkrijken Groot-Brittannië en Ierland.

Het Verenigd Koninkrijk verliet vorig jaar de EU. Brussel en Londen hebben afgesproken dat Noord-Ierland een aparte status krijgt. Die moet voorkomen dat er weer grootschalige grenscontroles nodig zijn tussen het Britse gebied en buurland Ierland. Die delen de enige landsgrens tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Noord-Ierland blijft vanwege die afspraken veel EU-regels volgen. Dat betekent in de praktijk dat controles nodig zijn op goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland gaan. Zo moet worden voorkomen dat die zonder toezicht worden doorgevoerd naar EU-lidstaat Ierland.

De afspraken liggen erg gevoelig bij unionisten, die de eenheid van het Verenigd Koninkrijk als heilig beschouwen. Ze geven hun juridische strijd tegen het protocol waarschijnlijk niet op. Als ze in hoger beroep gaan, kan de zaak uiteindelijk aan het Britse hooggerechtshof worden voorgelegd.

