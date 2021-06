Vissers: geen partij in overleg ministerie en EC rond pulsvissen

woensdag 30 juni 2021 , 9:41

Bron: publiek domein

URK (ANP) - Nederlandse vissersorganisaties zijn geen partij geweest in het overleg tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Europese Commissie over de pulsvisserij. Dat zeggen VisNed en de Nederlandse Vissersbond in een reactie op het NOS-bericht dat ambtenaren op het ministerie van LNV bewust informatie verzwegen voor de top van de commissie en hebben gesjoemeld met rekensommen om zo veel mogelijk vissers te laten pulsvissen. De NOS baseert zich op stukken die zij kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Directeur Pim Visser van VisNed zegt dat het een kwestie is tussen het ministerie en de Europese Commissie. "We weten daar verder niks van en staan daarbuiten. Wij hebben machtigingen gekregen van de overheid en altijd binnen de quota gevist." Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond sluit zich hierbij aan. "Wij handelen ter goeder trouw."

Nederlandse ambtenaren mailden elkaar dat hun methoden niet wettelijk en "dubieus" waren, maar kregen de opdracht om dat voor de Europese Commissie en voor de politieke top van het ministerie te verzwijgen, aldus de NOS. Daardoor slaagde Nederland erin om een kwart van de totale vloot (84 schepen) te laten vissen met de pulstechniek, terwijl Brussel oorspronkelijk slechts toestemming wilde geven voor 5 procent (hooguit 22 schepen). Met deze vergunning konden deze vissers 'elektrisch vissen', waardoor ze efficiënter konden vissen dan veel van hun Europese collega's.

Vanaf donderdag is er een Europees totaalverbod op het vissen met behulp van stroomstootjes. Eerder dit jaar wees het Europees Hof van Justitie een Nederlands verzoek om dat verbod nietig te verklaren nog af. Van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond zegt dat dit totaalverbod "enorm pijnlijk" is voor de vissersvloot.

