EU eens over versterking Europees asielagentschap

dinsdag 29 juni 2021

BRUSSEL (ANP) - De Europese asieldienst moet meer gaan voorstellen, hebben onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement afgesproken. Het bestaande ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) krijgt meer bevoegdheden, geld en menskracht.

Sinds de migratiecrisis van 2015 werkt de EU aan een asieldienst die meer in staat is. EU-landen bleken de instroom maar moeilijk te kunnen verwerken en namen soms rigoureuze maatregelen, zonder zich veel aan te trekken van andere lidstaten. Maar ook jaren later kan het in tal van EU-landen nog jaren duren voor een asielzoeker weet waar hij of zij aan toe is.

De bestaande EASO wordt daarom omgevormd tot een onafhankelijk agentschap met meer armslag. Zo krijgt het nieuwe EU-Asielagentschap een team van vijfhonderd deskundigen die een benarde lidstaat te hulp kunnen schieten. Het kan bijvoorbeeld gaan om tolken, begeleiders of beoordelaars van asielaanvragen.

De asielministers en het EU-parlement moeten het door hun onderhandelaars gesloten akkoord nog overnemen, maar dat wordt wel verwacht. De Europese Commissie spreekt vast van een doorbraak. Het migratiebeleid zit al jaren muurvast. Noordwest-Europa vindt dat de zuidelijke landen waar migranten binnenkomen meer moeten doen om dat in goede banen te leiden, die klagen op hun beurt dat de rest van de EU hen in de steek laat, terwijl oostelijke EU-landen überhaupt weigeren migranten op te nemen. Het akkoord over de versterking van de asieldienst bewijst dat overeenstemming over het asielbeleid toch geen hersenschim is, meent Eurocommissaris Margaritis Schinas.

