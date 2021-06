Oppositie Belarus wil land bij Oostelijk Partnerschap vertegenwoordigen

dinsdag 29 juni 2021 , 13:25

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie roept zijn hoogste vertegenwoordiger in Belarus terug voor overleg, zoals het regime in Minsk heeft gevraagd. Maar daarna keert hij terug naar Minsk, zegt de diplomatieke dienst van de EU.

Belarus is boos over de nieuwe economische sancties die de EU het land heeft opgelegd. Het nam enkele tegenmaatregelen en riep zijn permanente vertegenwoordiger in Brussel maandag terug voor overleg. De autoriteiten in Minsk opperden dat de unie er verstandig aan zou doen hetzelfde te doen.

Of de Belarussische oppositie de regering van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko mag vervangen bij overleg met de EU waarvoor die voorlopig heeft afgezegd, kan de unie nog niet zeggen. Dat is aan het EU-land dat de vergaderingen voorzit, zegt een woordvoerder van de diplomatieke dienst. Komend halfjaar is dat Slovenië.

Het Loekasjenko-regime liet maandag ook weten zijn deelname op te schorten aan een samenwerkingsverband tussen de EU en Belarus en een aantal andere voormalige Sovjetstaten. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja sprong meteen in dat gat en kondigde aan Belarus in het vervolg te vertegenwoordigen op vergaderingen van het zogeheten Oostelijke Partnerschap.

In de tussentijd blijft de EU praten met ambtenaren van Belarussische instanties die geen aandeel hebben in de onderdrukking van politieke tegenstanders, zegt de woordvoerder. Tegelijkertijd voert zij de contacten met belangrijke maatschappelijke organisaties op.

