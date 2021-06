EU-lidstaten akkoord met herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

dinsdag 29 juni 2021 , 11:06

DEN HAAG (PDC) - De Europese ministers van Landbouw zijn in een vergadering van de Raad van de Europese Unie akkoord gegaan met de informele overeenkomst tussen de Raad en het Europees Parlement over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor 2023-2027. Deze overeenkomst maakt voor het eerst een deel van de inkomenssteun voor boeren afhankelijk van de mate van vergroening die zij in hun bedrijf invoeren.

De overeenkomst werd op 25 juni na moeizame onderhandelingen gesloten die op 28 mei 2021 tijdelijk werden afgebroken. Tijdens nieuwe onderhandelingen werd de impasse toch doorbroken.

Een gevoelig punt in de onderhandelingen betrof het percentage van de inkomenssteun dat afhankelijk zou worden gemaakt van de vergroening. Uiteindelijk is er overeenkomst bereikt dat 20 procent van de fondsen hiervoor beschikbaar worden, met op termijn verhoging naar 25 procent.

Een deel van de fracties in het Europarlement, waaronder GroenLinks, vindt het compromis te weinig heeft aangekondigd tegen te gaan stemmen.

