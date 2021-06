Belarus haalt ambassadeur terug uit Brussel na EU-sancties

maandag 28 juni 2021 , 18:04

MINSK/BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - Belarus heeft zijn permanente vertegenwoordiger in Brussel teruggeroepen voor overleg in reactie op sancties die de Europese Unie heeft ingevoerd tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Minsk ziet de EU-zaakgelastigde ook graag vertrekken uit de hoofdstad. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de Europese sancties, die de Belarussische export naar de EU van kunstmest, olie en goederen voor de tabaksindustrie aan banden legt, zijn niet langer welkom in Belarus.

Belarus schort ook zijn deelname op aan het zogeheten Oostelijk Partnerschap van de EU. Dat is bedoeld om EU-landen en voormalige Sovjetrepublieken nader tot elkaar te brengen. "We kunnen onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomen in het kader van de sancties en beperkingen die door de EU zijn opgelegd."

EU-president Charles Michel ziet het voorlopige vertrek van Belarus uit het Oostelijk Partnerschap als "weer een stap achteruit, wat de spanning verder zal doen escaleren en een duidelijke negatieve impact zal hebben op de Belarussen door hun kansen te ontnemen die onze samenwerking biedt". De voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders zegt verder op Twitter dat ze op de EU kunnen rekenen. "We staan jullie bij met solidariteit en praktische steun."

De EU wil dat Loekasjenko stopt met het onderdrukken van politieke tegenstanders en raakt hem en zijn entourage nu ook financieel. Dat gebeurt ook vanwege de arrestatie van een dissidente journalist, wiens passerende vliegtuig werd gedwongen in Minsk te landen. Michel brengt nog eens in herinnering dat het Belarussische volk het recht heeft zijn eigen president te kiezen via nieuwe, vrije en eerlijke verkiezingen.

