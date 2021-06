Timmermans: we moeten Hongarije sneller voor de rechter brengen

zondag 27 juni 2021 , 14:04

Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - De Europese Commissie moet Hongarije voortvarender aanpakken, vindt tweede man Frans Timmermans. Zijn collega-Eurocommissarissen die verantwoordelijk zijn voor de bewaking van de rechtsstaat moeten dat volgens hem nu ook onder ogen zien.

Timmermans zag tot 2019 als Eurocommissaris toe op de omgang van EU-landen met democratie en rechtsstaat. Hij daagde onder meer Hongarije en Polen voor de Europese rechter en groeide uit tot hun boeman. Door een nieuwe Hongaarse wet die onder meer homo's en transgenders in de knel dreigt te brengen, trekt de kwestie opnieuw veel aandacht.

Sinds Timmermans niet langer de rechtsstaat maar het klimaat onder zijn hoede heeft, legt de commissie ten onrechte meer geduld aan de dag, vindt hij. "Mijn opvolgers die zeggen: meer dialoog, Timmermans ging te snel naar de rechter", zegt de Nederlandse Eurocommissaris in de politieke talkshow Buitenhof. "Nou, ik denk dat we er nu wel achter zijn: we moeten sneller naar de rechter. Niet langzamer."

De Hongaarse premier Viktor Orbán "gaat achter de homo's aan" omdat hij denkt daarmee kiezers te winnen, vermoedt Timmermans. Het kwam hem op felle kritiek van bijna alle andere EU-leiders te staan, constateert de PvdA'er tevreden. Maar "we moeten ons niet alleen op dit onderwerp concentreren. We moeten er ook voor zorgen dat de andere dingen die hij doet, dat we hem daarop aanpakken."

De Europese Commissie noemt de nieuwe Hongaarse wet, die moet tegengaan dat kinderen op school of door boeken en films in aanraking worden gebracht met homoseksualiteit en geslachtsverandering, "discriminerend". Ze heeft Hongarije al gedreigd met juridische stappen als het land zou doorzetten. De wet is inmiddels van kracht.

