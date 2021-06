Waarschuwing uit Brussel voor Erdogans bezoek aan Cyprus

vrijdag 25 juni 2021 , 19:22

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Turkse president Erdogan moet op zijn tellen passen als hij Cyprus bezoekt, waarschuwt de Europese Commissie. Als het bezoek de spanningen in Cyprus vergroot, kan dat gevolgen hebben voor de prille opbloei van de verstandhouding tussen Brussel en Ankara. Grieks-Cyprioten beschouwen de visite als een provocatie.

Erdogan is van plan over drie weken in het noorden van Cyprus de 47e verjaardag te vieren van de invasie door Turkije, dat het gebied sindsdien bezet houdt. De bezetting is een van de belangrijkste bronnen van conflict tussen Turkije en de EU, waarvan Cyprus deel uitmaakt.

"We zijn er heel duidelijk over dat we natuurlijk in de gaten houden hoe dit bezoek verloopt", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie na afloop van de EU-top waarop onder meer de relatie met Turkije werd besproken. "Het is aan hem om een positief signaal af te geven."

Na een jaar waarin de ruzies tussen Erdogan en EU-leiders zich aaneenregen, is sinds januari de verstandhouding aan de beterende hand. De EU-leiders gaven op hun tweedaagse top in Brussel hun zegen voor voorzichtige stappen naar een nieuwe douane-unie met Turkije.

Ze maanden bovendien de Europese Commissie haast te maken met nieuwe hulp aan Turkije voor de opvang van migranten. Die begon ooit als wederdienst voor Ankara om de vluchtelingenstroom naar de EU in te dammen. Het dagelijks bestuur van de EU wil nog eens ruim 3 miljard euro uittrekken voor migranten in Turkije, nu zij daar langer blijven dan verwacht en er een leven proberen op te bouwen. De EU-leiders hebben daarmee in principe ingestemd, zegt Von der Leyen.

Maar de handreikingen van Brussel stemmen Turkije niet tevreden. Die "doen ver onder voor wat verwacht was en nodig is", zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

