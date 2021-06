Minister boos op Rutte: Hongarije wil EU redden van hypocrieten

donderdag 24 juni 2021 , 23:42

BRUSSEL (ANP) - De verklaring van premier Mark Rutte dat Hongarije "niets meer te zoeken heeft in de EU" als het land geen beterschap toont, is "niets meer dan een nieuwe episode in de serie van chantage", twittert de Hongaarse minister van Justitie Judit Varga. "Hongarije wil niet vertrekken uit de EU. Integendeel, we willen haar redden van hypocrieten."

Op Facebook gaat Varga nog verder los. Ze verwijt Rutte "oude koloniale arrogantie" en schrijft haar "hele leven te zullen vechten om te zorgen dat Hongaarse mensen nooit voor Rutte en andere kolonisators hoeven te knielen".

Dat laat Varga's Nederlandse evenknie Ferd Grapperhaus dan weer niet op zich zitten. "Gerechtigheid is geen hypocrisie", twittert hij aan "dear Judit Varga" terug. "Ministers van Justitie zijn de eerste verdedigers van gelijke behandeling voor alle personen in de EU, ongeacht waar ze geboren zijn, wat hun geslacht is of hun geaardheid. We moeten iedere wetgeving of beleid dat de rechten van LHBTI'ers inperkt krachtig verwerpen. Wij allemaal."

Varga reageerde op een uithaal van Rutte naar Hongarije en zijn ambtsgenoot Victor Orbán eerder donderdag voor de EU-top in Brussel. Rutte en andere EU-leiders zijn woedend en geschokt over nieuwe wetgeving in Hongarije die homoseksuelen en anderen uit de LHBTI-gemeenschap zou discrimineren. De wet, die donderdag door de president van het land werd bekrachtigd, verbiedt dat onder meer het onderwijs en de media jongeren in aanraking laten komen met bijvoorbeeld homoseksualiteit en transgenders.

Rutte noemde Orbán "schaamteloos" en zou Hongarije het liefst uit de Europese Unie zetten als het land zich zo blijft opstellen. "Ik kan helaas niet in mijn eentje, en zelfs niet met de andere lidstaten, zeggen: jullie moeten eruit", aldus Rutte.

