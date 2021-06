Merkel hamert in laatste Bondsdag-toespraak op samenwerking in EU

donderdag 24 juni 2021 , 13:45

Bron: The Council of the European Union

BERLIJN (ANP/DPA) - Angela Merkel heeft donderdag in haar laatste toespraak in de Bondsdag opgeroepen tot betere samenwerking binnen de Europese Unie. Volgens de Duitse bondskanselier was de corona-aanpak te nationalistisch en is een debat over de te leren lessen een goede eerste stap.

De toespraak van Merkel diende als voorbeschouwing op de EU-top van Brussel, die vooral in het teken staat van de relatie met Rusland. Mogelijk is deze top Merkels laatste als regeringsleider.

De 66-jarige Merkel stapt na de verkiezingen in september uit de politiek en stopt daarmee na zestien jaar als bondskanselier. Dit is de laatste week met normale parlementszittingen tot aan de verkiezingen. Woensdag was al Merkels laatste vragenuurtje.

In haar toespraak noemde Merkel Europese samenwerking noodzakelijk, ook wat betreft de houding tegenover Rusland. "We moeten met mechanismen komen om Russische provocaties gezamenlijk te beantwoorden." Gesteund door de Franse president Emmanuel Macron stelt zij een EU-top voor met president Vladimir Poetin over samenwerking op gebieden van gezamenlijk belang, zoals volksgezondheid en klimaat.

Ook benadrukte Merkel nogmaals dat de patenten van vaccins niet moeten worden vrijgegeven. Hiermee gaat zij in tegen het standpunt van de Amerikaanse president Joe Biden, die Merkel in juli nog ontmoet.

