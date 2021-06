Rutte: ik doe niet mee aan een top met Poetin

donderdag 24 juni 2021 , 16:03

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Nederland is fel gekant tegen het Duits-Franse plan om de Russische president Vladimir Poetin uit te nodigen voor een EU-top. Dat gebeurt "niet waar ik bij ben, in ieder geval", zei premier Mark Rutte bij aankomst op de EU-top in Brussel.

De EU-leiders bespreken donderdag de verkilde verstandhouding met Rusland. Duitsland en Frankrijk willen dat veranderen met een plan dat onder andere een gezamenlijke top van Rutte en zijn EU-collega's met Poetin omvat. Dat is slecht gevallen in onder meer Oost-Europa en ook in Nederland.

"Dat zal ik niet meemaken", onderstreept Rutte. Hij zei er niet tegen te zijn als de voorzitters van de Europese Raad van regeringsleiders en de Europese Commissie Charles Michel en Ursula von der Leyen met Poetin rond de tafel kan zitten. Maar zelf wil hij er niet aan.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel houdt voorlopig vast aan het plan. Conflicten met Rusland kunnen het beste worden opgelost door met elkaar te spreken, zei ze in Brussel. "Dat heeft ook de top van Poetin en Biden getoond", zei ze, verwijzend naar het overleg in Genève vorige week tussen de Russische en Amerikaanse presidenten.

Merkel stelt voor een aantal concrete beleidsterreinen van gemeenschappelijk belang te prikken waarover met Poetin persoonlijk zou worden onderhandeld, zoals milieu en klimaat, de Noordpool, energie, volksgezondheid, de ruimte en de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. Vooral Polen en de drie Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) wantrouwen het Kremlin echter.

Merkels voorstel krijgt wel steun van de Franse president Emmanuel Macron en de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. "Een dialoog met Rusland is nodig voor de stabiliteit op het Europese continent", aldus Macron. De laatste keer dat EU-leiders met Poetin bijeenkwamen, was in januari 2014. Nadat Rusland dat voorjaar het Oekraïense schiereiland de Krim illegaal inlijfde werd Poetin geweerd van allerlei overlegfora op het hoogste niveau.

