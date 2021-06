Europese relatie met Rusland centraal op EU-top

donderdag 24 juni 2021 , 8:00

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders zien elkaar donderdag en vrijdag weer in levenden lijve, op de jaarlijkse junitop in Brussel. Het meeste spektakel is te verwachten bij de discussie over Rusland, zeggen EU-bronnen. Bondskanselier Angela Merkel, gesteund door de Franse president Emmanuel Macron, stelt een EU-top voor met president Vladimir Poetin over samenwerking op gebieden van gezamenlijk belang, zoals volksgezondheid en klimaat. Het is waarschijnlijk Merkels laatste EU-top en ze wil Rusland als het hoofdgerecht van het werkdiner.

Na een werklunch om 13.00 uur met António Guterres, de topman van de Verenigde Naties, praten premier Mark Rutte en zijn collega's onderling verder over Covid-19. Volgens de jongste cijfers is 58 procent van de volwassen EU-burgers, ofwel iets meer dan 200 miljoen mensen, minstens een keer gevaccineerd. Dat leidt tot veel versoepelingen van coronamaatregelen, maar er zijn grote zorgen over nieuwe varianten die oprukken. De leiders zullen bespreken welke lessen ze trekken uit de pandemie om zich beter voor te bereiden op toekomstige crises, schrijft Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, in zijn uitnodiging.

Migratie is het volgende onderwerp. Dit voorjaar is het aantal illegale migranten dat via de Middellandse Zee de EU probeert te bereiken weer toegenomen, na een luw vorig jaar door wereldwijde lockdowns. Omdat de meeste lidstaten geen asielzoekers willen overnemen van ontvangende landen als Italië en Griekenland, ligt de focus vooral op het terugkeerbeleid.

Om 20.00 uur gaat men aan tafel, mogelijk een goed moment om de Hongaarse premier Victor Orbán aan te spreken op de beoogde, omstreden wet die homo's en andere LHBTI'ers in het land ernstig zou discrimineren. De verontwaardiging is bij veel EU-landen groot en zij hopen dat Orbán onder politieke druk van zijn EU-collega's een stap terugzet. Het werkdiner is naast Rusland gewijd aan de betrekkingen met een reeks landen, waaronder Turkije.

Vrijdagmorgen staat de economie centraal en de herstelplannen die de lidstaten toegang geven tot miljarden steun uit het tijdelijke coronafonds. Ook het beleid in de eurozone komt aan de orde, in aanwezigheid van voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.

Beide dagen worden afgesloten met een gezamenlijke persconferentie van Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

