Delta-variant rukt op: binnenkort 90 procent in Europese Unie

woensdag 23 juni 2021 , 16:21

STOCKHOLM (ANP/AFP/DPA) - De Delta-variant van het coronavirus rukt snel op in de Europese Unie en enkele buurlanden. De variant, die in India werd ontdekt, zal eind augustus verantwoordelijk zijn voor 90 procent van alle nieuwe coronabesmettingen, verwacht de Europese gezondheidsinstantie ECDC in Stockholm.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding benadrukt dat de Delta-variant besmettelijker is dan andere varianten, zoals de Alfa-variant uit Groot-Brittannië, die nog overheerst. Het is zeer waarschijnlijk dat de Delta-variant deze zomer op grote schaal zal circuleren, vooral onder jongere personen die niet worden gevaccineerd, aldus de ECDC. Dit zou een risico kunnen vormen voor kwetsbaardere personen om besmet te raken, ernstig ziek te worden of te overlijden als die niet volledig zijn gevaccineerd.

