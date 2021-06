Bulgarije volhard in blokkeren toetredingsonderhandelingen Albanië en Noord-Macedonië

woensdag 23 juni 2021 , 14:47

DEN HAAG (PDC) - Bulgarije heeft dinsdag zijn veto uitgesproken tegen het formeel starten van onderhandelingen over toetreding tot de EU door Noord-Macedonië, en daarmee ook Albanië. De Europese Commissie en de andere 26 EU-lidstaten willen een top houden waar gesprekken met die beide landen samen worden afgetrapt.

Bulgarije wil dat Noord-Macedonië 'ophoudt met het wegpoetsen van Bulgaarse elementen in hun geschiedenis en het ophitsen van haat tegen Bulgarije'. Tegelijkertijd stelt Bulgarije dat ze op de goede weg zijn in het opbouwen van nog betere relaties met het land.

In de wandelgangen is er weinig begrip voor de Bulgaarse opstelling in dit dossier. De EU hecht veel strategische waarde aan het nauwer aanhalen van de banden met de landen in de Balkan.

Eerdere Nederlandse en Franse bezwaren tegen het starten van toetredingsonderhandelingen met Albanië zijn inmiddels van tafel.

Bron: EURactiv.com, Raad van de Europese Unie, Politico

