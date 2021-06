Europese Commissie zint op Europese anti-hackersbrigades

woensdag 23 juni 2021 , 14:14

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie krijgt speciale teams die een EU-land te hulp kunnen schieten als het door hackers wordt aangevallen, als het aan de Europese Commissie ligt. De commissie is bezorgd over het toenemende aantal ontwrichtende cyberaanvallen. Zij wil de EU daartegen beter wapenen.

Hackers gaan steeds slimmer te werk en krijgen van lang niet alle EU-landen evenveel weerwerk. De lidstaten moeten daarom op elkaars hulp kunnen rekenen, vindt de commissie. Het is hoog tijd, maakt het dagelijks bestuur van de EU op uit recente aanvallen op bijvoorbeeld het Europees Geneesmiddelenbureau en op Belgische en Poolse politici, ministeries en overheidsinstanties.

De commissie wil bij het Europese Agentschap voor Cyberveiligheid in Brussel een platform onderbrengen waar de EU en haar lidstaten hun kennis over en wapens tegen cyberaanvallen kunnen samenbrengen. De nieuwe zogeheten Gezamenlijke Cybereenheid zou bijvoorbeeld waarschuwingen kunnen doorgeven over een dreigende aanval of helpen met het afslaan daarvan. Voor dat laatste wil de commissie "snellereactieteams" uitrusten, die eind volgend jaar aan de slag moeten kunnen.

De commissie werkte al twee jaar aan het plan, maar stuitte op scepsis van allerlei EU-landen. Zij gaan zelf over hun cyberverdediging, benadrukken ze steevast. Het is aan de lidstaten of ze de aanbeveling van de commissie overnemen.

