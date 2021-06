Brussel keurt herstelplan Italië voor 191 miljard euro goed

dinsdag 22 juni 2021 , 17:48

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie keurt het herstelplan van Italië goed. Als ook de EU-ministers van Financiën zich achter het in Brussel ingediende plan scharen heeft Italië zicht op 191,5 miljard steun uit het tijdelijke Europese coronaherstelfonds, waarvan 68,9 miljard aan subsidies en de rest aan gunstige leningen.

Voorzitter Ursula von der Leyen kwam zelf naar Rome om het goede nieuws te vertellen. Italië moet stevig aan de bak om het geld, dat steeds in delen wordt uitgekeerd zodra een doel is behaald, te krijgen. Zo moet het land onder meer het rechtssysteem en de overheidsdiensten efficiënter maken, de gezondheidszorg verbeteren en de arbeidsmarkt hervormen.

De regering wil 37 procent van het geld investeren in duurzame en 25 procent in digitale projecten. Het gaat onder andere om schoner openbaar vervoer, zuinige gebouwen, gedigitaliseerde diensten en de aanleg van snelle internetinfrastructuur.

Eerder dinsdag was Von der Leyen al in Berlijn om aan bondskanselier Angela Merkel een eveneens positief besluit over het Duitse herstelplan over te brengen. Dat gaat om 25,6 miljard euro aan subsidies. Duitsland maakt vooralsnog geen aanspraak op de leningen die beschikbaar zijn uit het coronaherstelfonds.

Duitsland zal volgens het plan 42 procent van het geld investeren in projecten die bijdragen aan het bestrijden van de klimaatverandering. Zo wordt 2,5 miljard euro gestopt in het energiezuinig maken van woningen. Voor verdere digitalisering zet Berlijn 52 procent van de subsidies in.

De regeringsleiders van de EU werden het al kort na de uitbraak van de pandemie in 2020 eens over het optuigen van een tijdelijk fonds om zwaar getroffen lidstaten uit de brand te helpen. Er is 312,5 miljard euro beschikbaar aan subsidies en 360 miljard aan voordelige leningen. Het geld wordt door de commissie op de kapitaalmarkt geleend.

Het dagelijks EU-bestuur zet vaart achter het beoordelen van de plannen. Vorige week gaf de commissie goedkeuring aan de eerste vijf lidstaten, waaronder Spanje en Griekenland, eerder deze week volgden er weer drie. Morgen zijn België en Frankrijk aan de beurt.

Nederland wacht met het indienen van een herstelplan tot er een nieuwe regering is.

