Tweede Kamer stemt in met motie om minimumbelasting om te zetten in EU-richtlijn

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) om de OESO-afspraken voor een wereldwijd minimumbelastingtarief zo snel mogelijk om te zetten in een EU-richtlijn. De stemming vond plaats naar aanleiding van het debat over de Staat van de Unie van vorige week.

De Kamer stemde verder onder andere in met een motie van Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks) om de Europese herstelplannen voorwaardelijk te maken op hun overeenkomst met rechtsstatelijke en democratische beginselen. Ook een motie van Kamerlid Kati Piri (PvdA) over het vrijgeven van patenten op coronavaccins werd aangenomen.

De aangenomen motie van Sjoerdsma werd door vijf Kamerleden ondertekend. Dit zijn de Kamerleden Steven Van Weyenberg (D66), Mustafa Amhaouch (CDA), Van der Lee (GroenLinks) en Piri (PvdA). Vooral de steun van het CDA voor deze motie is opvallend: zij sloegen in het debat, net als de VVD, een beduidend positievere toon aan over de Europese integratie dan zij de afgelopen jaren deden.

