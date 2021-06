Nederland en 12 andere EU-landen willen actie tegen Hongarije

dinsdag 22 juni 2021 , 16:19

Bron: Europees Parlement

LUXEMBURG (ANP) - Nederland en twaalf andere EU-landen hebben Hongarije dinsdag scherp aangesproken op zijn nieuwe anti-LHBTI-wet. Ze willen dat de Europese Commissie in actie komt en zo nodig naar het Europees Hof van Justitie stapt.

De harde woorden van de drie Benelux-landen, die het voortouw namen, en tien bondgenoten zijn een zeldzaamheid. De dertien EU-lidstaten, waaronder ook Duitsland, Frankrijk, Spanje, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland, Estland, Letland en Litouwen veroordelen de "flagrante discriminatie en stigmatisering" van homo's en andere LHBTI'ers. De wet is volgens hen duidelijk in strijd met de vrijheid van meningsuiting, en die is verankerd in het EU-recht.

De Europese Commissie moet nu in actie komen, vinden de landen. Die moet daarvoor "alle instrumenten aanwenden", spraken ze dinsdag uit op een bijeenkomst van buitenlandministers van de EU.

