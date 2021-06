Ook niet-lidstaten kunnen EU-sancties aanvechten bij EU-hof

dinsdag 22 juni 2021 , 15:07

LUXEMBURG (ANP) - Ook regeringen kunnen naar de Europese rechter stappen als ze het niet eens zijn met sancties die de Europese Unie hun heeft opgelegd. Dat is niet voorbehouden aan mensen of organisaties die persoonlijk door de strafmaatregelen worden geraakt, oordeelt het Europese Hof van Justitie.

Door de uitspraak kan de EU niet langer vooral verzet tegen inreisverboden, de bevriezing van tegoeden en andere persoonsgerichte sancties verwachten. Ieder land, dus niet langer alleen een EU-lidstaat, kan bredere maatregelen als een wapenembargo aanvechten bij het hof in Luxemburg.

Sancties moeten heel zorgvuldig worden onderbouwd, willen ze voor de rechter standhouden. Zo kreeg onder anderen de Oekraïense oud-president Viktor Janoekovitsj al eens gelijk van het hof.

Het Europees Hof van Justitie sprak zich over de kwestie uit naar aanleiding van een protest van Venezuela tegen sancties die de EU het Zuid-Amerikaanse land in 2017 heeft opgelegd. Die benadelen de staat Venezuela wel degelijk, beaamt het hof. Zo raken het wapenembargo en andere handelsbeperkingen de Venezolaanse economie en de rechtspositie van de regering in Caracas. Dat Venezuela ook elders wapens en andere benodigdheden kan kopen, maakt volgens het hof geen verschil.

Of de sancties tegen Venezuela nu ook van tafel gaan is nog onduidelijk. Daarover moet de Europese rechter zich eerst opnieuw buigen.

