EU-Hof: YouTube niet aansprakelijk voor auteursrechten

LUXEMBURG (ANP) - Google's videokanaal YouTube en soortgelijke onlineplatforms zijn in principe niet aansprakelijk voor schending van de auteursrechten op content die gebruikers uploaden. Dat zou alleen het geval zijn als de exploitanten het publiek actief op de illegale filmpjes zouden wijzen, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

De uitspraak vloeit voort uit twee zaken die het Bundesgerichtshof, de hoogste rechter in Duitsland in burgerlijke en strafzaken, aan het EU-hof had voorgelegd. In het ene geval dagvaardde muziekproducent Frank Peterson YouTube en moederbedrijf Google in Duitsland omdat in 2008 zonder zijn toestemming delen uit muziekstukken waarop hij naar eigen zeggen copyright heeft, online zijn geplaatst. Het gaat om muziek van het album A Winter Symphony van de Engelse zangeres Sarah Brightman en particuliere audio-opnamen die zijn gemaakt tijdens een aantal van haar concerten.

De tweede zaak draaide om een zaak die uitgeverij Elsevier in Duitsland aanhangig had gemaakt tegen host- en deelplatform voor bestanden Cyando. In 2013 zetten gebruikers werken waarop Elsevier de exclusieve rechten bezit zonder toestemming online.

De creatieve industrie is al jaren in gevecht met onlineplatforms over illegale uploads en eist daar compensatie voor of op zijn minst dat niet-geautoriseerde content wordt verwijderd. Maar volgens het hof communiceren de exploitanten niet zelf met het publiek over auteursrechtelijk beschermd materiaal.

