Brussel begint onderzoek naar werkwijze Google bij onlineadvertenties

dinsdag 22 juni 2021 , 11:59

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie begint een formeel onderzoek naar mogelijk concurrentieverstorend gedrag door Google. Het gaat dan met name om de onlinereclametechnologie die het Amerikaanse bedrijf gebruikt. Brussel wil weten of Google de Europese mededingingsregels heeft geschonden door eigen diensten voorrang te geven op die van concurrenten. Ook kijkt Brussel naar de wijze waarop Google met data omspringt. De aankondiging volgt nog geen twee jaar na afronding van het vorige onderzoek, dat bijna tien jaar in beslag nam.

In het onderzoek zal met name worden nagegaan of Google de toegang tot gebruikersgegevens voor advertentiedoeleinden op websites en apps alleen voor eigen gebruik reserveerde en derden daar geen toegang tot gaf. EU-commissaris Margrethe Vestager, die over mededingingsbeleid gaat, benadrukt dat onlineadvertenties de kern zijn voor onder meer Google om onlinediensten te gelde te maken. Niet alleen verzamelt Google gegevens om deze te gebruiken voor gerichte reclamedoeleinden, ook verkoopt het concern advertentieruimte en fungeert het als tussenpersoon voor onlinereclame.

"Wij zijn bezorgd dat Google het voor andere onlinereclamediensten moeilijker heeft gemaakt om te kunnen concurreren met advertentiediensten", aldus Vestager. Volgens de Europese Commissie is een gelijk speelveld van essentieel belang. Dat geldt voor adverteerders om consumenten te bereiken, voor consumenten die sites van uitgevers willen bereiken en voor uitgevers om hun ruimte aan adverteerders te verkopen om inkomsten te genereren.

Het is de eerste keer dat de EU rechtstreeks onderzoek doet naar de black-box van online adverteren. Google berekent daarmee automatisch advertentieruimte en prijzen en biedt deze ook aan aan adverteerders en uitgevers wanneer een gebruiker op een webpagina klikt. Eerdere onderzoeken van de EU waren gericht op zoekadvertenties voor winkels, advertenties voor mobiele telefoons en reclamecontracten.

Google zei in een verklaring dat het "constructief "met de Europese Commissie zal samenwerken om vragen te beantwoorden. Ook wil het bedrijf de voordelen van zijn producten voor Europese bedrijven en consumenten aantonen. De uitgaven aan digitale reclame bedroegen in 2019 ongeveer 20 miljard euro in de EU, aldus de toezichthouder. De boetes van de EU zijn gebaseerd op de omzet en gemaximeerd op 10 procent van de jaarlijkse inkomsten. Google werd eerder al voor miljarden beboet in de EU.

Het onderzoek van de EU zal betrekking hebben op verschillende onderdelen van de reclameactiviteiten van Google. Zo gaat het om de eis om gebruik te maken van Google's diensten Display & Video 360 (DV360) of Google Ads om display-advertenties op YouTube te kopen. Ook gaat het om de eis om Google Ad Manager te gebruiken om online display-advertenties op YouTube weer te geven en mogelijke beperkingen op de manier waarop concurrerende diensten advertenties op YouTube kunnen weergeven. Verder zou er sprake zijn van "kennelijke bevoordeling" van Google's advertentiebeurs AdX door DV360 en Google Ads en vice versa.

