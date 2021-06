EU-ministers spreken Hongarije aan op wet tegen 'homopropaganda'

dinsdag 22 juni 2021 , 12:47

LUXEMBURG (ANP) - Een flink aantal EU-landen wil Hongarije dinsdag aanspreken op een nieuwe anti-LHBTI-wet. De wet discrimineert en is de EU onwaardig, vinden onder meer minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en haar Duitse, Belgische en Luxemburgse collega's.

Informatie over onder meer homoseksualiteit en geslachtsoperaties moet sinds vorige week in Hongarije weggehouden worden voor jongeren. Dat treft niet alleen het onderwijs, maar kan er ook toe leiden dat bepaalde boeken en films niet zomaar kunnen worden uitgegeven of uitgezonden. De wet veroorzaakte in heel Europa veel verontwaardiging en komt dinsdag ook aan de orde bij overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Kaag doet "natuurlijk een oproep richting de Hongaarse regering om die wetgeving ongedaan te maken", zei ze voor aanvang van het overleg. Ze heeft samen met haar Belgische en Luxemburgse collega een scherpe veroordeling opgesteld die ze met hun collega's willen delen. Die krijgt volgens ingewijden steun van onder andere Duitsland, Frankrijk, Spanje, Ierland, Zweden Denemarken en Finland.

Zelfs de Portugese buitenlandminister, die voorzitter is en dus doorgaans wordt geacht zich op de vlakte te houden, permitteerde zich bij aankomst een pleidooi voor de regenboog en diversiteit. Haar Duitse collega vindt dat "we vandaag een duidelijk signaal moeten geven" aan Hongarije. Duitsland ging de afgelopen jaren vaak behoedzaam met Hongarije om.

Allemaal "nepnieuws", zegt de Hongaarse minister Peter Szijjártó. De wet is enkel bedoeld "om pedofielen heel hard aan te pakken" en geeft ouders het laatste woord over de seksuele voorlichting van hun kinderen, stelt hij.

Hongarije en ook de geestverwante buur Polen stonden toch al op de agenda van de buitenlandministers. Ze buigen zich over de omgang van die twee landen met de rechtsstaat, die volgens de Europese Commissie weer is verslechterd. "Het gaat niet de goede kant op", zei verantwoordelijk Eurocommissaris Věra Jourová voor aanvang.

