Privacywaakhonden: verbied camera's die gezichten herkennen

maandag 21 juni 2021

DEN HAAG (ANP) - Slimme camera's die gezichten van voorbijgangers scannen en mensen in een fractie van een seconde kunnen identificeren, zouden verboden moeten worden. Daartoe roepen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de andere Europese privacywaakhonden op. "‘Elke camera met gezichtsherkenning die we ophangen op straat, in het park, de trein of de bus, is een stap dichter bij een surveillancemaatschappij", aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

De risico's van gezichtsherkenning zijn te groot, vinden de toezichthouders. Zulke systemen kunnen volgens Wolfsen leiden tot een samenleving "waarin je niet kunt ontsnappen aan de priemende ogen van systemen die jou in de gaten houden en jou herkennen, dus jou de hele dag kunnen volgen. Je stapt de deur uit en weet: ik word constant in de gaten gehouden. Dat is beklemmend, zorgt dat mensen zich minder vrij voelen om zichzelf te zijn."

De instanties hebben dezelfde bezwaren tegen systemen die stemmen, bewegingen of emoties moeten herkennen. Ook willen ze een verbod op kunstmatige intelligentie waarmee mensen kunnen worden ingedeeld op geslacht, geaardheid of etnische achtergrond. Dit kan namelijk leiden tot discriminatie. "Wij kiezen ervoor om te voorkomen dat systemen mensen kunnen discrimineren. Wij hebben in Nederland met de Toeslagenaffaire gezien hoe fout dat kan gaan."

De waakhonden reageren op de plannen van de Europese Commissie. Brussel wil het onder meer mogelijk maken om kunstmatige intelligentie te gebruiken in de strijd tegen misdaad. Die plannen zijn nog niet klaar. Bovendien moeten de lidstaten en het Europees Parlement zich er nog over buigen.

