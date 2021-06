Brussel gaat sancties opleggen aan Belarussische economie

maandag 21 juni 2021 , 11:31

Bron: Door Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10652295

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De regeringen van de Europese Unie gaan sancties opleggen aan verschillende sectoren van de Belarussische economie. Dan gaat het onder meer om industrieën die rechtstreeks verband houden met de export, zoals die van kali-meststof potas en aardolie. Ook 86 personen en entiteiten zullen worden aangepakt, nu het landenblok de druk op president Alexander Loekasjenko opvoert.

Het gaat onder meer om sancties vanwege de arrestatie van een dissident, nadat het passagiersvliegtuig waarin hij zat was gedwongen te landen in Minsk. De journalist Roman Protasevitsj en zijn partner werden toen uit het vliegtuig van Ryanair gehaald door autoriteiten van Belarus. Josep Borrell, het hoofd van het buitenlandse beleid van de Europese Unie, zei dat de ministers van Buitenlandse Zaken de maatregelen tegen personen en bedrijven zullen goedkeuren als zij maandag bijeenkomen. Ook wordt een afzonderlijk pakket met economische sancties besproken dat later deze week tijdens een top aan de EU-leiders zal worden voorgelegd.

Volgens Borrell zijn sancties een manier om druk uit te oefenen op de regering van Belarus en deze zullen de economie van het land zwaar treffen. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg zei dat de economische sancties van invloed zullen zijn op zeven sectoren, waaronder fosfaat-kali, financiën en telecombewakingstechnologie. Verder wordt het wapenembargo uitgebreid. Zaak is volgens hem om het regime te raken en niet de mensen.

De EU had eerder al sancties opgelegd aan zeven Belarussische entiteiten en 88 personen, onder wie Loekasjenko zelf. Al voor de aanhouding van Protasevitsj was het landenblok bezig meer mensen aan de lijst toe te voegen. Dan gaat het onder meer om rechters, ministers en andere wetgevers. Ook legerfunctionarissen, bedrijfsleiders en bedrijven die het regime steunen worden aangepakt.

